Il faut surmonter les tiraillements et les tensions opposant les différents clans au pouvoir et les partis de la coalition gouvernementale par la voie constitutionnelle. C’est l’appel lancé par le comité central du Parti des patriotes démocrates unifié (PPDU), réuni les 8 et 9 courant.

Le courant souligne en outre la nécessité d’éviter la situation de blocage des institutions de l’Etat et la détérioration de la situation sécuritaire, économique et sociale, outre la prolifération de l’anarchie, du crime organisé et du terrorisme.

Le PPDU estime également que le gouvernement de la coalition au pouvoir n’est autre “qu’un outil exprimant les intérêts des forces impérialistes et exécutant le diktat des instances financières internationales à travers une politique d’endettement, la cession systématique de ce qui reste des entreprises publiques et une détermination à imposer des réformes impopulaires”.

Le PPDU invite les forces démocratiques à continuer à faire pression à tous les niveaux pour parachever la mise en place des instances constitutionnelles dont en premier lieu la Cour constitutionnelle et met en garde contre toute tentative visant à perturber l’action de l’instance électorale.

Le parti assure aussi soutenir les mouvements sociaux dénonçant la détérioration de la situation économique et sociale et condamne l’usage de la violence contre les protestations ouvrières.

Le PPDU dénonce, également, la campagne menée contre l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), exprimant son soutien de principe à la centrale syndicale face “aux campagnes de diffamation menées par des forces rétrogrades hostiles à la classe ouvrière et à tous les salariés”.

Le parti s’est dit “déterminé à dépasser la situation actuelle du Front populaire de manière à rassembler ses partisans, ses compétences et tous les militants progressistes pour en promouvoir le rendement au niveau de la direction et sur le terrain”. Le but étant, selon le PPDU, “d’en faire une alternative politique qui ouvre des perspectives devant le peuple, défend sa souveraineté et garantit sa dignité”.

Selon nous, le PPDU est dans un nihilisme total, car il est impossible de parler aujourd’hui de “détérioration de la situation sécuritaire”. Ensuite, le parti appelle au calme et l’amélioration de la situation économique du pays, mais veut parallèlement encourager les mouvements sociaux…