Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a appelé les chefs de missions accrédités dans les pays arabes à rendre plus dynamiques les relations d’échange économique, de coopération et de partenariat avec les pays arabes frères.

Il a souligné l’importance de renforcer l’action arabe commune, notamment dans le cadre de la Ligue des Etats arabes et les différentes autres organisations régionales.

Lors d’une réunion de coordination organisée, vendredi, par visioconférence, avec les diplomates, Nabil Ammar a appelé ces derniers à intensifier les initiatives et les communications à différents niveaux dans les pays d’accréditation dans l’optique de renforcer davantage les liens de fraternité unissant la Tunisie et les pays arabes.

Il a également insisté sur la nécessité de rationaliser le potentiel humain et matériel, développer les méthodes de travail et d’oeuvrer à une meilleure exploitation des informations au service des priorités nationales.

Selon un communiqué du département, la réunion a aussi porté sur les compétences tunisiennes actives dans plusieurs secteurs importants dans les pays arabes, l’accent ayant été mis sur l’importance de valoriser ces compétences de manière à garantir la consolidation de la coopération et du partenariat entre la Tunisie et les pays de leur résidence.

Les principales activités du département et l’action gouvernementale pendant cette dernière période ainsi que les relations bilatérales ont également fait partie des débats lors de cette réunion qui s’est déroulée en présence du secrétaire d’Etat et des cadres du ministère.