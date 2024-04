Ils comprennent tout, ils analysent tout, ils jugent tout, ils condamnent tout, ils critiquent tout, ils désapprouvent tout, ils approuvent tout ! Ce sont -sans vouloir généraliser, il y’en a qui maîtrisent- ces Tunisiens qui ont découvert la politique après 2011 et qui ont cru que la chute du régime Ben Ali, leur ouvrait grandes les portes du savoir politique et économique.

Ce sont ceux qui passaient leur temps à jouer aux cartes dans les cafés à débattre de football pensant que les règles du jeu footballistique s’appliquaient aussi sur le jeu politique. Ceux, qui, cigare à la main, se prélassaient devant leurs piscines après une soirée bien arrosée et qui estiment que la politique rendrait leur vie plus exotique.

C’est aussi une gauche caviar qui discoure à gauche et vit très à droite ou encore des universitaires éclairés qui dirigent très bien leurs cours, dispensant savoir et connaissance mais qui n’arrivent pas à assimiler la logique complexe de la haute administration ou encore celle de l’Etat.

“Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d’imbéciles qui avant ne parlaient qu’au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité.” – Umberto Eco

Ce sont tous et toutes, sans aucune culture politique ou savoir économique, qui défendent bec et ongles, via différents réseaux sociaux des points de vue souvent absurdes et destructeurs ou encore des idées dénuées de sens, de logique et surtout de connaissances ! C’est tout ce beau monde qui estime tout comprendre et tout savoir.

Ce sont ces individus qui se substituent aux juges, condamnant les autres sur la base d’informations sporadiques à la crédibilité douteuse, ceux qui ne veulent épargner personne et qui considèrent que la justice doit satisfaire à leurs sentiments haineux et vindicatifs ! Eux qui se haïssent tellement qu’ils n’arrivent ni à aimer les autres ni même la Tunisie dont ils se prétendent les défenseurs !

Les réseaux sociaux sont devenus des “cirques” où les brillants esprits se font de plus en plus rares laissant place à toutes les absurdités et les imbécilités du monde et surtout donnant la parole à ceux qui n’ont rien à dire mais qui veulent discourir, ce qui nous renvoie au grand Umberto Eco qui disait : “Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d’imbéciles qui avant ne parlaient qu’au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel”.

“La vie en société n’est pas naturelle, elle est nécessaire, elle est le produit de l’intelligence humaine.” – Ibn Khaldoun

En Tunisie nouvellement ouverte à la démocratie et à la liberté d’expression, les stratèges de l’abrutissement mondial ont développé la tendance “Citoyen journaliste” légitimant la diffusion de l’information à tous les abrutis de la terre ! Et c’est parti dans tous les sens !

Ces citoyens journalistes, délateurs ou informateurs, avalant toutes les inepties se trouvant sur les réseaux sociaux, incapables de distinguer le faux du vrai ont fini par mettre en péril, le principe même de la liberté d’expression ! Parce que ne pouvant ni ne sachant assumer la qualité et le caractère responsable de l’information, avançant des vérités sans s’en assurer, se prenant pour des justiciers et s’adonnant à un exercice débridé de la liberté d’expression, ils ont justifié la promulgation du décret-loi 54, qui vise à lutter contre les « fausses informations et rumeurs » sur Internet en Tunisie, mais devenu aujourd’hui une épée de Damoclès qui menace toute expression libre !

Le rêve démocratique tunisien de 2011 est devenu un fantasme. A ce propos, il serait utile de savoir si c’est en raison de la faible culture politique de la population, de problèmes psychologiques, de déprime généralisée, de faibles niveaux d’éducation ou de l’absence d’un véritable guide pour la nation qui, tel ce que faisait Habib Bourguiba, après l’indépendance, endosse le rôle d’éduquer le peuple.

“Le populisme est une forme de démagogie qui exploite les frustrations et les ressentiments d’une population.” – Pierre Rosanvallon

“La vie en société, selon Ibn Khaldoun, n’est pas naturelle, elle est nécessaire, elle est le produit de l’intelligence humaine. Mais, naturelle, est chez les hommes, leur tendance à l’agressivité les uns par rapport aux autres. D’où la nécessité de canaliser cette agressivité : un groupe social, une société une fois constitués ne peuvent survivre que dans la mesure où il existe en son sein « un pouvoir modérateur » (wazi), une personne qui ait assez d’autorité et de pouvoir pour empêcher les hommes d’exprimer leur agressivité”.

La question est : qui peut modérer cette agressivité chez le peuple tunisien ? Et le populisme serait-il la réponse à la question ?

Parce que le peuple du populisme ne peut être que l’écho de la voix du maître lequel prétends porter sa voix ! Y sont exclus élites et compétences laissant place à “un peuple pré-politique dont la représentation n’est pas très éloignée de celle d’ochlocratie (régime politique dans lequel la foule a l’autorité), que Jean-Jacques Rousseau estimait une dégénérescence de la démocratie car la volonté générale du peuple est réduite à la volonté de certains ou des plus bruyants. *

Il semble bien que dans la Tunisie de la troisième décennie du deuxième millénaire, ce sont les plus bruyants, les plus agressifs, les plus limités qui sont les plus influents. Ce sont eux qui donnent le ton aux débats publics et aux décisions politiques !

https://www.cairn.info/revue-constructif-2022-1-page-29.htm

Amel Belhadj Ali