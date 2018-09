La Bourse de Tunis a terminé la séance de Lundi, en repli, le Tunindex a cédé 0,16%, enregistrant 8 104, 27 points dans un volume d’échanges moyen de 5,0690 MD, selon MCP.

Le titre BIAT affiche le plus fort volume de la séance, drainant 1,435 MD de ses capitaux en se situant à 158,66 D, soit un décroissement de 0,08% .

A la hausse Le titre ELECTROSTAR grimpe de 5,55 % à 1,90 D, suivi par le titre LAND’OR qui a pris 4 % à 11,18 D. Le titre SIPHAT s’est adjugé 3,65 % pour clôturer la séance à 4,25 D.

Dans le vert, le titre SERVICOM s’est échangé à 1,74 D, soit une montée de 2,95% , suivi par le titre SOTETEL qui a progressé de 2,28 %, pour s’échanger à 3,58D.

A la baisse, le titre EURO-CYCLES perd 3, 06 %, à 20,84 D suivi par les deux titres CITY CARS et MBPS qui ont enregistré une régression de 2,98%, à 11,06 D et 3,25 D.

Dans le rouge le titre AMS et ASSAD ont réalisé une baisse respective de 2,94% et 2,91%, clôturant la séance à 0,99 D et 7,99 D.