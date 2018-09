Fondée en 2016 par Azzam SOUALMIA, la startup SWIVER, qui a développé une solution de gestion d’entreprise, annonce la clôture avec succès de sa première levée de fonds de près d’un demi-million de dinars en ouvrant son capital au Groupe CARTE.

Flexible et intuitive, la solution SWIVER s’adresse aux TPE en leur permettant d’éditer en un clic leurs factures, devis, bons de commandes, etc. et d’avoir des indicateurs en temps réel sur leur santé financière, et ce pour moins de 1 dinar par jour.

Véritable assistant virtuel, SWIVER permet ainsi aux dirigeants de se passer des outils de gestion non adaptés, tels que Word et Excel, et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée dans le conseil et l’analyse financière.

Commentant cette opération, Azzam Soualmia a déclaré que «cette levée va nous permettre de renforcer nos capacités commerciales et d’offrir de nouvelles fonctionnalités à nos utilisateurs tels que l’édition en un clic des certificats de Retenue à la Source et déclarations fiscales mensuelles à partir de la plateforme. SWIVER compte aussi s’étendre sur de nouveaux marchés en dehors de la Tunisie».

Pour sa part, Mehdi Doghri, directeur général adjoint au sein du Groupe CARTE, souligne: «Convaincu du potentiel des jeunes entrepreneurs tunisiens, le Groupe CARTE vise à accompagner les projets innovants à fort potentiel de croissance. C’est dans ce cadre que nous avons décidé de soutenir le projet SWIVER qui au-delà de son aspect innovant permet d’aider les TPE et PME tunisiennes, piliers de notre économie nationale à mieux s’organiser et se développer».

Communiqué