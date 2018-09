Les travaux du 1er sommet numérique de la femme en Méditerranée ont démarré vendredi 7 septembre à Tunis à l’initiative du programme régional du sud de la Méditerranée de la fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung.

Ce sommet, qui enregistre la participation de 40 personnalités de la région du Sud de la Méditerranée ainsi que des intervenants d’Europe et du monde arabe, vise à former un groupe de femmes promotrices de projets qui se sont distinguées dans le domaine des mutations technologiques dans leurs pays, à leur permettre de partager leurs expériences et de prendre connaissance des opportunités offertes dans le domaine de l’économie et des technologies du numérique.

A cette occasion, le premier conseiller en sécurité nationale auprès du président de la République, Kamel Akrout, a souligné que malgré les lois incitatives à l’investissement dans le domaine du numérique, ce secteur n’a pas encore pris son envol dans un pays qui regorge de compétences, mettant l’accent sur l’importance de changer les mentalités au niveau de la gestion du financement bancaire pour encourager les femmes à adhérer à ce domaine.

Akrout a souligné l’importance de l’organisation de ce sommet dans le renforcement des échanges d’expériences et le renforcement de la position de la femme qui contribue à la promotion de l’économie numérique à travers l’investissement dans ce secteur.

Dans ce contexte, le responsable a signalé que la femme aujourd’hui n’est pas seulement capable de développer des applications mais elle a aussi pu accéder aux domaines des jeux numériques et de l’audiovisuel comme le cinéma.