Le mouvement Ennahdha a réaffirmé “l’importance” de la stabilité du gouvernement, l’accélération de la mise en place des réformes économiques et sociales et de son engagement à ne pas se porter candidat pour les échéances électorales de 2019.

Le parti estime nécessaire pour le pays de poursuivre le dialogue et relancer le consensus entre les différentes parties politiques et sociales afin d’aboutir à un terrain d’entente commune pour surmonter la crise politique que connait le pays, retrouver la cohésion entre les institutions de l’Etat et assurer le succès de la transition démocratique.

Dans une déclaration rendue publie jeudi 6 septembre, Ennahdha a exprimé son soutien totale à la lutte contre la corruption en tant que priorité nationale absolue, appelant à mener cette bataille “dans la transparence et le respect de la loi”.

Faisant part de sa “grande préoccupation” pour les difficultés économiques et sociales et ses retombées sur le pouvoir d’achat des citoyens, le mouvement Ennahdha a appelé le gouvernement à prendre toutes les mesures pour atténuer le poids des difficultés sur les catégories vulnérables et les régions marginalisées.

Le président de la République a reçu lundi 3 septembre au palais de Carthage le leader du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, qui a souligné que “la Tunisie a encore besoin de consensus comme les événements le confirment”.

“J’ai œuvré à convaincre le président de la république de se conformer au consensus et de le réactiver pour résoudre les problèmes du pays”, a-t-il ajouté.

Il a estimé également que les perspectives de croissance et de réussite en Tunisie sont grandes, insistant sur le consensus entre les différentes parties politiques.

Rached Ghannouchi a affirmé qu’il existe une opportunité à saisir avec les 63 points convenus dans le cadre Document Carthage 2, en amenant le gouvernement à respecter cet accord et en relançant l’initiative sous la présidence de Béji Caid Essebsi.

Fin mai dernier, le président de la République a décidé la suspension de ces négociations, en raison d’un différend concernant le 64e et dernier point de cet accord relatif au remaniement ministériel, s’agissant, notamment, du maintien ou du départ de Youssef Chahed.

Le mouvement Ennahdha a constamment défendu le maintien du chef du gouvernement à son poste.