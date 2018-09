Le directeur du contrôle et des enquêtes économiques, au ministère du Commerce, Houssem Touiti, a révèle que la décision de fermeture de 70 locaux commerciaux, vendant des légumes et fruits, a été mise en oeuvre, à cause des spéculations et de la manipulation des factures, rapporte l’agence TAP.

Cette décision intervient suite à une campagne de contrôle économique menée dans les gouvernorats relevant du district du Grand Tunis et en coordination avec la garde nationale et la police municipale.

Touiti indique que la campagne de contrôle régionale (du 28 au 29 juillet 2018) a fait ressortir près de 227 infractions, dont 119 cas nécessitant l’application de la loi. “Nous avons choisi d’appliquer des sanctions et des amendes financières parce que les propriétaires de ces locaux font toujours des dépassements, ont des pratiques non transparentes et font des augmentations des prix excessives”, a-t-il ajouté.

Il annonce également que les campagnes de fermeture des locaux commerciaux contrevenants se poursuivra et s’étendra à tous les gouvernorats, et ce en coopération avec le ministère de l’Intérieur et les gouverneurs.