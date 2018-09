Les choses semblent s’accélérer ces dernières heures, et une motion de censure contre le gouvernement semble imminente. La rencontre de Béji Caïd Essebsi et de Rached Ghannouchi, lundi 3 septembre, aurait permis de sceller le sort de Youssef Chahed avec un accord sur le point 64 (départ de Youssef Chahed) du Document Carthage 2.

La dernière décision, jugée précipitée et improvisée, concernant le limogeage du ministre de l’Energie et la suppression dudit ministère et son rattachement au département de l’Industrie aurait participer à l’accélération de la machine politique contre le gouvernement Chahed.

Plusieurs scénarios sont ainsi envisagés, dont la sortie groupée de ministres et secrétaires d’Etat de Nidaa Tounès du gouvernement, le dépôt d’une motion de censure qui devrait être appuyée par Ennahdha et plusieurs autres formations de l’Assemblée.