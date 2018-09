Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, participe à Pékin pour représenter la Tunisie aux travaux du troisième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tient les 3 et 4 septembre.

Ce Forum a pour objectif de permettre à la Chine et l’Afrique “de relever ensemble les défis de la mondialisation économique et d’œuvrer au développement commun”.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement publié lundi 3 septembre, le sommet connaît la participation de 54 chefs d’Etat et plus d’un millier d’acteurs économiques chinois et africains représentant d’entreprises économiques publiques ou privées, d’institutions financières, d’organisations patronales ainsi que des hommes d’affaires du monde entier.

Le sommet sera couronné par l’adoption de la “Déclaration de Pékin” et d’un plan d’action en plus de la signature d’un nombre de conventions et d’accords de coopération bilatérale entre la Chine et l’Afrique présentant la stratégie de la coopération pour les trois prochaines années.

Participent au Forum sur la coopération sino-africaine les pays membres de l’Union Africaine (UA) en plus des pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine.

Le forum a contribué au développement des relations économiques entre la Chine et les pays du continent africain puisque ce pays est devenu le premier partenaire commercial devançant ainsi les Etats-Unis et l’Union Européenne.

La valeur des échanges commerciaux a atteint, en 2017, plus de 170 milliards de dollars contre seulement 10 milliards de dollars en 2000.