Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, souligne, lors de la cérémonie de clôture de la 4ème édition des programmes “semences pour l’avenir”, mardi 16 novembre 2021, et l’académie Huawei des technologies de l’information et de communication, la détermination du ministère visant à actualiser le cadre juridique afin d’assurer un bénéfice des initiatives et opportunités offertes dans le cadre du forum de la coopération sino-africaine.

Boukthir a indiqué à cette occasion les efforts déployés par la Tunisie afin de devenir un des pays les plus dynamiques sur les plans académique et scientifique en Afrique et dans le monde arabe. Il a salué au passage le niveau de coopération entre la Tunisie et la Chine dans le cadre du programme actuel d’échange.

Un accord de partenariat et de coopération a été renouvelé à cette occasion entre le ministère de l’Enseignement supérieur tunisien et la société Huawei pour la période 2021-2024.