La Tunisie participe du 27 au 29 juin à la 1ère édition de l’Exposition économique et commerciale sino-africaine à Changsha, organisée sous le slogan “Une coopération fructueuse pour un partenariat économique sino-africain plus solide”, à laquelle prennent part 54 Etats africains.

Le pavillon national dans cette foire occupe une superficie de 64 me, sur laquelle sont installées 5 entreprises exportatrices de l’huile d’olive, ainsi que le Centre de promotion des exportations (CEPEX), l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) et le Conseil d’Affaires tuniso-chinois, relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), a indiqué le CEPEX.

Le programme de la manifestation comporte l’organisation de conférences économiques et des rencontres professionnelles bilatérales entre des hommes d’affaires africains et chinois opérant dans les domaines de l’agriculture, le commerce, l’investissement et l’infrastructure, tout en échangeant les expériences, en matière de renforcement des échanges bilatéraux.

La foire s’étend sur plus que 40 mille m3.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de l’Afrique sur 10 ans successifs. Le commerce extérieur de la Chine avec les pays d’Afrique a enregistré une croissance annuelle de 3% au cours des 5 premiers mois de l’année, pour atteindre 84,8 milliards de dollars.

L’investissement chinois direct a enregistré une évolution annuelle de 20%, pour une valeur de 1,5 milliard de dollars au cours des cinq derniers mois.