Le chef du gouvernement Youssef Chahed s’est entretenu, mardi 4 septembre, à Pékin avec son homologue algérien, Ahmed Ouyahia en marge des travaux du troisième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine.

Selon un communiqué posté par la présidence du Gouvernement sur sa page ” Facebook “, la rencontre a porté sur les relations de fraternité qui unissent les deux pays.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, s’est rendu, lundi, à la capitale chinoise Pékin pour représenter la Tunisie aux travaux du sommet qui se tient les 3 et 4 septembre.

Cinquante-quatre chefs d’Etat et plus de mille acteurs économiques chinois et africains représentant des entreprises publiques ou privées, des institutions financières ainsi que des organisations patronales prennent part à cet événement.

Le sommet sera couronné par l’adoption de la Déclaration de Pékin et d’un plan d’action en plus de la signature d’un nombre de conventions et d’accords de coopération bilatérale entre la Chine et l’Afrique.