L’Union internationale de banques (UIB) multiplie les initiatives, accroît son pouvoir d’influence et fait intelligemment usage de son adossement au Groupe Société Générale pour continuer à être au service des entreprises tunisiennes en Afrique.

L’UIB dispose, aujourd’hui, d’atouts indéniables. Kamel Néji, président du Conseil d’administration de l’UIB, vient en effet d’être coopté en tant que membre du Conseil d’administration de la Société Générale de Banques au Sénégal.

Il est, en outre, un acteur engagé dans la vie et le développement de la Société Générale Algérie.

Ces initiatives fertiles pour l’économie tunisienne procurent à l’UIB un prestige indéniable et lui confèrent un statut Africain avéré ainsi qu’une capacité d’accompagnement certaine de ses clients en matière de facilitation et de conquête des marchés à l’extérieur.

Forte d’un desk Afrique dédié mis en place début 2017 et dotée de ressources expertes, l’UIB a ainsi ouvert les portes du réseau Africain de la Société Générale (18 filiales) à plus de 80 clients tunisiens durant les 18 derniers mois, leur permettant de concrétiser dans des conditions optimales leurs projets de développement.

L’UIB est, aujourd’hui, une banque à la fois efficace et entreprenante dans un environnement ouvert. Ses actions tendent à affaiblir les barrières, à contribuer au développement des flux et des transactions et à modifier les notions de temps et d’espace pour les acteurs tunisiens dans un monde globalisé et de plus en plus déterritorialisé.