Tunisie Leasing et Factoring a décidé de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 9 octobre 2018 à 11h et de proposer à ladite assemblée, une augmentation du capital de 9 MDT pour le porter de 45 MDT à 54 MDT selon les modalités suivantes :

– Augmentation du capital social, en numéraire, d’un montant de 6.750.000 (six millions sept cent cinquante mille) dinars pour le porter de 45.000.000 (quarante-cinq millions) de dinars à 51.750.000 (cinquante et un millions et sept cent cinquante mille) dinars et ce par la création de 1.350.000 (un million trois cent cinquante mille) actions nouvelles de valeur nominale de 5 (cinq) dinars chacune, à émettre avec une prime d’émission de 10 (dix) dinars par action, à raison de 3 actions nouvelles pour 20 actions anciennes.

Les nouvelles actions seront à souscrire en numéraire et à libérer intégralement lors de la souscription. Elles porteront jouissance le 1er juillet 2018.

– Augmentation du capital social d’une somme de 2.250.000 (deux millions deux cent cinquante mille) dinars par incorporation de réserves à prélever sur le compte “Résultats reportés”.

Cette augmentation de capital sera réalisée au moyen de l’affectation de ladite somme de 2.250.000 dinars à la création et à la libération intégrale de 450.000 (quatre cent cinquante mille) actions nouvelles de 5 (cinq) dinars chacune, attribuées gratuitement aux propriétaires des 10.350.000 (dix millions trois cent cinquante mille) actions, à raison d’une action nouvelle pour 23 actions anciennes avec jouissance le 1er Janvier 2019.

Au terme de cette augmentation, le capital social sera porté à 54.000.000 (cinquante-quatre millions) de Dinars divisé en 10.800.000 (dix millions huit cent mille) actions de cinq(5) Dinars chacune.