Quelque 1000 peaux de mouton ont été collectées par l’Association de protection de l’environnement et des sites archéologiques, à Mhamdia (gouvernorat de Ben Arous), à l’occasion de l’Aïd El Idha (21 août 2018), fait savoir, lundi, à l’agence TAP, le président de l’association locale, Hassan El Hmaidi.

Trente quatre agents municipaux ont contribué à cette action qui s’inscrit dans la campagne nationale de sensibilisation à la collecte des peaux de mouton: 21 agents se sont chargés de la collecte et 13 du tri et de la salinisation. La municipalité de Mhamdia a, également, mobilisé sept tracteurs.

Hassan El Hmaidi espère que cette initiative se généralise à toutes les délégations du gouvernorat de Ben Arous, à partir de l’année prochaine, surtout que la région abrite le Centre national du cuir et de la chaussure, souligne-t-il.

La campagne nationale de collecte des peaux de mouton a été lancée, pour la première fois, cette année, dans les gouvernorats du grand-Tunis.

Elle est organisée par le Centre National du Cuir et de la Chaussure (CNCC), en collaboration avec les ministères de l’agriculture, de la santé, des affaires religieuses et de l’UTICA (Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat) et avec la participation de la Compagnie Générale des Salines de Tunisie (COTUSAL) et l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED).