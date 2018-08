Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a pris part à la première édition du Middle East Mediterranean (MME), Summer Summit Forum (25 – 26 août 2018 à Lugano -Suisse) et dont la Tunisie est l’invité d’honneur.

Intervenant lors de la cession portant sur le thème «vers de nouveaux modèles économiques durables», E Abassi a mis l’accent sur la nécessité de faciliter la mobilité des jeunes tunisiens, dont les entrepreneurs, et ce dans le sens de leur offrir les moyens de leurs ambitions, notamment un «emploi digne».

Après avoir passé en revue la situation de l’économie tunisienne dans un contexte de transitions multiples, le gouverneur de la BCT a insisté sur le besoin de stabiliser l’économie tunisienne et de poursuivre les reformes tant économiques que sociales.

Selon lui, il importe de développer la dualité investissement/épargne afin d’améliorer le financement de l’économie tunisienne.

A cet égard, El Abassi a insisté sur le développement des Investissements directs étrangers (IDE) mais surtout de consolider les avantages comparatifs du site Tunisie, car parallèlement à ceux dits naturels dont le tourisme ou l’agriculture, la Tunisie dispose d’un capital humain important et compétitif.

A ces jeunes, explique le gouverneur de la BCT, il est nécessaire de garantir un meilleur financement des projets, notamment innovants, mais surtout de leur permettre d’accéder à un plus large marché.

Ainsi, afin de garantir la pérennité des projets à même de garantir des «emplois dignes» et l’inclusivité, il faudrait permettre aux jeunes de bénéficier des avantages des marchés tant régional que méditerranéen, africain ou européen. Il est tout aussi nécessaire de faciliter la mobilité des jeunes, «condition fondamentale» pour accéder à de meilleurs marchés et plus de financements. Car, a-t-il conclu, dans un contexte de transition, l’objectif demeure la mise en place d’une stratégie inclusive et durable à même de permettre le développement des régions, de diminuer la part du secteur informel, la création d’emplois, diminution de la fuite des cerveaux…

En marge de cette manifestation, M. El Abassi s’est entretenu avec les jeunes tunisiens qui participaient à ce Sommet, les exhortant à faire valoir la qualité des ressources humaines tunisiennes et à tisser les liens avec les autres participants de manière à créer des réseaux professionnels, académiques et d’affaires.

Il a également insisté sur le rôle prépondérant des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) dans la promotion du site Tunisie, aussi bien au niveau de la création d’opportunités d’affaires que du transfert de know-how.

En réponse aux interrogations des participants qui ont notamment porté sur les modalités de création et le financement des entreprises, particulièrement celles promues dans le secteur des nouvelles technologies, ainsi que les obstacles liés au change, il a rassuré les présents quant à la volonté de la BCT à aller de l’avant dans le processus de la modernisation du Code de change. Il les a également informé qu’un comité de réflexion à la BCT manche actuellement sur le projet de lancer un emprunt en devises auprès de la diaspora tunisienne ainsi que le développement de produits d’épargne spécifiques à cette communauté.