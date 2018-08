Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a ouvert une antenne en Tunisie, dont il a confié les rênes à deux avocats, Mes Malek Bargui et Yesmine Attia, en qualité de représentants légaux.

Ce centre s’est fixé comme objectifs la protection des droits des personnes vulnérables et des réfugiés pendant les phases de crise, le soutien et l’assistance imminente pendant les phases de crise humanitaires, la recherche et l’élaboration de solutions et programmes afin d’éviter les déplacements et migrations pendant les phases de crise et le soutien aux programmes de gestion, d’évaluation qui se concentre sur les réfugiés et personnes vulnérables afin de leurs assurer des solutions durables.