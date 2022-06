Un nouveau mécanisme d’information et d’orientation au profit des réfugiés et des demandeurs d’asile sera lancé à la fin de l’année en cours dans plusieurs municipalités et ce, en coordination avec le haut-commissariat pour les réfugiés et l’institut arabe des droits de l’homme (IADH).

Dans une déclaration à l’agence TAP, Hajer Habchi, directrice exécutive de l’IADH a fait savoir que ce programme sera lancé dans les municipalités de Zarzis, Zarzis Nord, Médenine, Sousse, Tunis et Raoued qui ont déjà participé à une expérience pilote similaire en Novembre 2021.

Selon Habchi, les municipalités concernées ont été sélectionnées en se basant sur le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile dans ces régions.

Elle a, en outre, indiqué que des rencontres- débats seront organisées entre la population locale et les réfugiés installés dans chaque ville en vue de faciliter leur intégration et instaurer un climat pacifique basé sur le partenariat.

Habchi a ajouté que l’IADH organise du 07 au 10 juin en cours, en partenariat avec le haut-commissariat pour les réfugiés en Tunisie, une série d’activités et de rencontres dans le cadre du programme commun sur la promotion du rôle des municipalités dans la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile au niveau local.