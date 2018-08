La promotion de l’innovation, de la création d’emplois et de la durabilité sont des éléments essentiels à considérer lors de la quinzième édition des prix de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). L’OMT invite à présenter des candidatures jusqu’au 31 octobre 2018.

Les prix de l’OMT reconnaissent la contribution des institutions publiques et privées et des ONG en faveur du développement d’un secteur du tourisme plus compétitif, responsable et durable qui travaille à la réalisation du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030. Les initiatives aux échelons local, national, régional et international sont toutes prises en considération.

Le dépôt des candidatures est à présent ouvert pour les prix de l’OMT dans les catégories : politiques publiques et gouvernance, entreprises, et organisations non gouvernementales.

Les parties intéressées sont invitées à présenter leur candidature avant le 31 octobre 2018 (23 h 59 HEC). Les finalistes seront avertis en décembre 2018, et la liste des lauréats sera dévoilée en janvier 2019.

Un autre prix, le prix d’éthique de l’OMT, sera annoncé en janvier 2019. Peuvent concourir à ce prix les signataires de l’Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique du tourisme, qui est l’ensemble «phare» de lignes directrices de l’OMT en faveur d’un secteur touristique fondé sur des principes éthiques et responsables de durabilité.

L’appel à candidatures pour le prix d’éthique de l’OMT sera annoncé prochainement.

Depuis leur création, les prix de l’OMT ont reconnu plus de 70 institutions. L’OMT a reçu 128 candidatures en 2017. Les lauréats de 2017 étaient Turismo de Portugal, Mangalajodi Ecotourism Trust of India, la plate-forme de réservation indonésienne Triponyu.com et la société publique espagnole SEGITTUR chargée de la gestion de l’innovation.