Les activités du nouveau centre d’excellence de formation dans le domaine de l’énergie, des eaux et de l’environnement ont démarré jeudi 16 courant au pôle technologique de Borj Cedria.

Lors d’une visite effectuée au pôle technologique, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a souligné que la politique de mise en place de pôles technologiques vise à renforcer la compétitivité de l’économie, à booster ses fondements technologiques et sa capacité de créer des emplois pour les diplômés du supérieur en encourageant l’innovation, la complémentarité entre les activités formation/recherche.

Le ministre a également rappelé que la mission des pôles est d’attirer les investisseurs et de nouer des relations de partenariat et de complémentarité entre les entreprises et les structures de recherche et de formation.

Il a dans le même cadre appelé les responsables du pole à préserver le tissu économique tunisien “capable de renforcer son positionnement sur les marchés internationaux”.

Au cours d’une visite à la pépinière d’entreprises installée au pole technologique, le ministre a pris connaissance de l’activité d’un nombre d’entreprises actives dans le domaine technologique.

Il a également mis la première pierre pour la construction d’une entreprise spécialisée dans la fabrication des cartes électroniques qui devra créer plus de 500 emplois permanents.