Poursuivant sa stratégie commerciale dédiée aux Tunisiens Résidents à l’Etranger (TRE), AMEN BANK lance en leur faveur, et ce jusqu’à la fin du mois d’août, une campagne digitale de grande envergure, appuyée par une campagne presse et d’affichage urbain.

L’objectif de cette campagne est de promouvoir auprès de sa diaspora tunisienne son offre de produits et de services proposés à un tarif global attractif.

En effet, grâce au PACK WATANI, le client pourra bénéficier de l’ouverture d’un compte en dinars convertibles ou d’un compte chèque en dinars, avec la gratuité des frais de tenue de compte, d’une carte bancaire internationale «Visa Classic» ou d’une carte nationale «Sésame», d’un accès à la Banque Digitale avec @mennet et Amen Mobile, d’un compte CRÉDIM WATANI* (épargne logement en dinars convertibles, qui permet de financer toutes formes de projets immobiliers en Tunisie), avec la gratuité des virements reçus de l’étranger.

De plus, le client aura un accès prioritaire au CREDIM EXPRESS (crédit immobilier), dont les formalités sont simplifiées, tout en bénéficiant de conditions de financement avantageuses et de délais réduits et ce, grâce à un partenariat conclu avec plusieurs Promoteurs Immobiliers.

Par ailleurs, les 164 agences d’AMEN BANK réparties sur tous les gouvernorats, sont à la disposition des Tunisiens Résidant à l’Etranger, afin de les prendre en charge, les conseiller et les accompagner pour la réalisation de tous leurs projets en Tunisie.

(*) Il est à préciser que l’épargne bénéficie d’une rémunération fixée au TRE (actuellement fixé à 5%).