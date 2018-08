Dans le cadre de la diversification de son offre touristique, la chaîne El Mouradi Hotels a fait du tourisme sportif une des priorités de sa stratégie commerciale, surtout que ce secteur est en plein essor et que de plus en plus d’équipes ou de sportifs tunisiens et étrangers sont à la recherche d’un cadre idéal pour leur préparation.

Après le complexe sportif El Mouradi Hammam Bourguiba -qui est devenu un site internationalement réputé grâce à son environnement privilégié, ainsi qu’à la qualité de son infrastructure et de ses services-, puis celui d’El Mouradi El Kantaoui (qui s’est lui aussi imposé comme un cadre idéal pour les stages et les entraînements des sportifs-, la chaîne El Mouradi Hotels vient de lancer le complexe El Mouradi Djerba Menzel.

Doté d’un terrain gazonné en excellent état, d’une dimension de 90 mètres de longueur et de 45 m de largeur, d’une piscine couverte et chauffée avec sauna, trois piscines extérieures, de cinq courts de tennis, d’un centre de thalassothérapie, de nombreuses salles de réunion, l’hôtel El Mouradi Djerba Menzel de catégorie 4* est un site sportif de qualité.

Grace à son infrastructure et ses équipements, l’hôtel propose aux sportifs de haut niveau, et spécialement aux footballeurs, quelles que soient leurs catégories et tranches d’âge, un cadre idéal pour s’entraîner, se perfectionner et entretenir une forme propice à la réalisation des meilleures performances.

Afin de séduire les clubs et les sportifs, qu’ils soient tunisiens ou étrangers, la direction du Complexe a préparé des offres spéciales pour les encourager à venir passer leur stage d’avant-saison dans ce cadre idéal.

El Mouradi Djerba Menzel propose, dans le cadre de ses offres promotionnelles, des packages sportifs avec des tarifs préférentiels qui incluent l’hébergement, l’utilisation des terrains de football et équipements, l’accès à la salle de musculation, la blanchisserie des tenues sportives…