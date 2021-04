Décès de l’homme d’affaire Néji Mhiri, aujourd’hui 4 avril 2021, fondateur du groupe El Mouradi et Meublatex, une grande figure de l’entreprenariat tunisien. Puisse Dieu Le Tout Puissant et Miséricordieux accorder au défunt sa sainte miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.



Néji Mhiri est le président et fondateur de la chaîne devenue la plus importante de Tunisie grâce à cette conscience des atouts du pays comme des attentes de ses hôtes. En s’efforçant de répondre à une demande plus exigeante dans les destinations, les formules, les prestations la chaîne EL MOURADI a grandi et évolué, avec la satisfaction de compter des fidèles de plus en plus nombreux.