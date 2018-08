Rym Mahjoub a été élue, vendredi 10 août, nouvelle présidente du bureau politique d’Afek Tounes en remplacement de Karim Helali.

C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du parti, Zihad Zgueb, ajoutant que sur un total de 37 membres, 23 ont voté, lors d’une réunion tenue la semaine dernière, pour le retrait de confiance au président du bureau politique et député, Karim Helali.

Une mesure prise contre Karim Helali pour “s’être désengagé de la décision du parti de ne pas voter la confiance au nouveau ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, lors de la séance plénière il y a deux semaines”.

Sur un autre plan, Karim Helali a souligné que le parti doit impérativement engager un processus de réforme, exprimant la crainte de voir Afek Tounes disparaître si la majorité silencieuse ne réagit pas pour le sauver et repenser sa méthode de gestion.

Afek Tounes n’a plus de groupe parlementaire après la démission de deux députés du parti et du bloc parlementaire. Deux autres députés d’Afek Tounes ont rejoint des groupes non inscrits.

Le bureau politique d’Afek Tounes avait annoncé sa décision de boycotter la plénière consacrée au vote de confiance au ministre de l’Intérieur proposé Hichem Fourati, et exigé du chef du gouvernement de mettre fin à la crise en sollicitant lui-même le renouvellement de confiance du parlement.

Il a également demandé au président de la République de recourir à l’article 99 de la Constitution qui l’habilite à demander au parlement de voter le renouvellement de confiance au gouvernement.