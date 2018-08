L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) accompagnera les nouveaux conseils municipaux pour les aider à éviter la mauvaise gestion et lutter contre la corruption.

C’est ce qu’a déclaré Chawki Tabib, président de ladite instance, qui s’exprimant à l’occasion d’une journée d’étude organisée le 8 août par l’INLUCC avec la coordination de l’Agence suédoise de coopération internationale sur le thème “Bonne gouvernance et action municipale”.

Selon Tabib, cette journée vise à dissiper les craintes selon lesquelles la concrétisation de la décentralisation du pouvoir entraîne forcément la décentralisation de la corruption.

Il a précisé que cette journée est dédiée aux membres des conseils municipaux dans le Grand Tunis, mais d’autres rencontres seront prochainement organisées en faveur des conseils municipaux dans les gouvernorats de Bizerte, Béja, Sousse, Kairouan, Gabès, Gafsa et du Kef.

D’autres journées d’étude seront également organisées en faveur des fonctionnaires et cadres municipaux.

A la fin de ces journées d’étude, un guide à l’usage des membres des conseils municipaux élus sera élaboré comportant le cadre juridique et institutionnel y afférent.

Les municipalités ont été placées parmi les priorités de l’INLUCC depuis le lancement de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, a affirmé Chawki Tabib, rappelant la signature de conventions de coopération avec plusieurs municipalités depuis plus d’un an à l’instar de Djerba et la Manouba.

Parmi les acquis réalisés par l’Instance, Chawki Tabib a cité l’adoption de la norme internationale de bonne gouvernance ISO 37001 qui a trait aux particulièrement aux municipalités.