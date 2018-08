“Deux mégaprojets visant à améliorer le climat des affaires et à promouvoir le système hydraulique en Tunisie vont être financés par un don pouvant atteindre 1 milliard de dinars par l’agence gouvernementale américaine du “Millénium Challenge Corporation” (MCC). C’est ce qu’a annoncé, mercredi 8 août 2018, Zied Ladhari, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Dans une déclaration aux médias en marge de sa participation à un débat consultatif dans le cadre du programme “COMPACT” en coopération avec l’agence américaine MCC, il a souligné que la première proposition de mégaprojet concerne la création d’une plateforme électronique unique pour l’entreprise.

“L’objectif est de digitaliser tout le processus, de la création de l’entreprise jusqu’à son développement, et de simplifier les démarches et procédures administratives”, a-t-il expliqué, ce qui est à même de révolutionner la relation entre l’administration et l’entrepreneur.

Ladhari a souligné que ce projet, qui se heurtera à plusieurs résistances et difficultés, permettra cependant de doubler les recettes fiscales et garantir la traçabilité et la transparence des opérations.

S’agissant de la deuxième proposition de projet, le ministre a indiqué qu’elle vise à promouvoir le système hydraulique tunisien à travers des projets au nord et au sud du pays pour mobiliser les ressources en eaux et rationaliser le système.

Les deux propositions de projets sont discutées lors du débat consultatif entre les représentants des structures gouvernementales, du secteur privé, des organisations nationales et des experts. Une fois formulées de manière détaillée, elles seront présentées au conseil d’administration du MCC pour approbation.

Intervenant à cette occasion, Daniel Rubinstein, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie, a souligné que la Tunisie a été choisie parmi les pays éligibles à bénéficier de l’assistance du MCC sous forme du programme appelé “COMPACT” selon sa performance et son respect des normes rigoureuses de la bonne gouvernance et des libertés économiques.

“Nous sommes confiants que la Tunisie utilisera à bon escient les financements qui lui seront accordés afin d’atténuer les contraintes majeures à la croissance économique et promouvoir le développement durable”, a-t-il souhaité.

Dans ce contexte, il a rappelé qu’en mars 2018, un accord d’octroi d’un don de 7,95 millions de dollars a été signé pour assister la Tunisie dans le développement détaillé du programme “COMPACT”.

A noter que le programme “Compact” est actuellement à la phase de finalisation de la proposition de projets après avoir entamé depuis février 2017 la réalisation d’une analyse des contraintes majeures à la croissance économique ayant abouti à la retenue de deux contraintes qui sont le contrôle des marchés et la rareté des eaux.

A partir d’octobre 2018 jusqu’au mois de septembre 2019, ce sera la phase de développement des projets. Selon les prévisions, l’exécution des projets aura lieu entre fin 2020 et fin 2025.