Les ministres de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdelmonem Belati et la ministre de l’Economie et de la planification Feryel Ouerghi ont appelé, lundi, à bien se préparer pour la réalisation des mégaprojets, cofinancés par des partenaires étrangers et à anticiper les potentiels blocages.

Ils ont souligné, lors d’une séance de travail conjointe, tenue lundi, et consacrée au suivi de l’avancement des mégaprojets cofinancés dans le cadre du partenariat bilatéral ou multilatéral, sur l’importance de la coordination entre les parties intervenantes, le suivi et l’évaluation des actions pour aplanir les difficultés et accélérer le rythme d’exécution des projets.

Selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, il s’agit de projets prioritaires à grand apport économique et social, dont des projets portant sur l’eau potable, des projets céréaliers, des projets de périmètres irrigués, des projets forestiers, de développement agricole intégré, de dessalement de l’eau de mer ou de construction et d’aménagement des barrages.