Lancé en 2021 pour faire entendre la voix des Palestiniens à travers le septième art, le cycle “Regards de Palestine” reprend à CinéMadart Carthage avec la programmation de mardi 19 mars à 21H00 du film documentaire “La mémoire fertile” (1980), premier long métrage de Michel Khleifi, et ce, en solidarité avec les étudiants palestiniens en Tunisie, informe CinéMadart.

Mêlant avec lyrisme des éléments documentaires et fictifs, Khleifi dresse avec talent et amour le portrait de deux femmes palestiniennes sous l’occupation israélienne, dont les luttes individuelles à la fois définissent et transcendent les politiques qui ont déchiré leurs foyers et leurs vies. C’était la première fois qu’un réalisateur palestinien filmait lui-même son pays, à l’intérieur des frontières avant 1967.

“Regards de Palestine” est programme autour du cinéma palestinien, qui s’adresse à différents publics curieux de rencontrer les expressions cinématographiques et artistiques palestiniennes.