La commission des mégaprojets a tenu, mercredi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, sa deuxième réunion, sous la présidence du chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, la réunion a été l’occasion d’examiner une série de projets liés aux domaines de l’environnement, la dépollution, la gestion des déchets ménagers et assimilés ainsi que la rénovation des installations d’assainissement.

Au terme de sa deuxième réunion, la commission a décrété une batterie de mesures et décisions dont notamment :

-Ordonner l’adoption des résultats de la première phase de l’étude technique relative à la localisation du site d’installation de l’unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés dans les gouvernorats du Grand-Tunis conformément aux normes techniques, environnementales et économiques.

-Hâter le rythme de réalisation de l’étude technique destinée à l’identification du deuxième site pour la construction de l’unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, notamment dans les gouvernorats de l’Ariana, Manouba et Bizerte, outre la réhabilitation de l’actuel site de la décharge située à Borj Chakir.

-Parachever les procédures afférentes au démarrage de la construction de l’unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés dans le gouvernorat de Gafsa.

-Affecter 19 hectares aux fins de l’extension de l’unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés dans le gouvernorat de Sfax et élaborer un échéancier par étapes pour parachever la réalisation de ce projet dans les meilleurs délais.

-Ordonner la finalisation des études nécessaires à la réalisation du projet de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés dans l’île de Djerba dans les plus brefs délais et amorcer les études relatives à la réalisation d’une unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés dans les gouvernorats du Sahel (Kairouan, Mahdia, Monastir et Sousse).

-Entamer le pompage des gazs biologiques extraits des déchets ménagers dans la décharge contrôlée de « Oued Laya » dans le gouvernorat de Sousse vers le réseau national du gaz relevant de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) et ce partir du mois de février 2025.

– Démarrer les travaux d’extension et de réhabilitation des deux décharges municipales du bassin de Medjerda dans les gouvernorats de Siliana et Beja et œuvrer à mobiliser les financements nécessaires à cet effet.

-Réaliser les différentes composantes du projet de programme intégré de dépollution dans la région du lac de Bizerte avant fin décembre 2026.

-Veiller à mobiliser les financements nécessaires à la construction d’un pôle d’épuration des eaux usées industrielles et ménagères dans le gouvernorat de Monastir.

-Réaffecter les fonds alloués à la réalisation du programme d’assainissement des petites municipalités comptant moins de 10000 habitants et qui sont réparties dans 19 gouvernorats du pays. L’objectif de cette mesure étant de généraliser les services d’assainissement et d’améliorer les conditions de vie de plus de 200000 habitants.

-Ordonner le démarrage immédiat de la réalisation du 6e projet d’assainissement de 14 quartiers populaires au profit de quelque 261 mille habitants. Cette décision survient à la suite de l’approbation par l’assemblée des représentants du peuple de la convention de financement.

-Ordonner le démarrage de l’exploitation des stations d’assainissement dans les délégations de Gafsa-Ksar et Mdhilla dans le gouvernorat de Gafsa, celle de Souassi dans le gouvernorat de Mahdia, de Thala et de Feriana-Tlabit située dans le gouvernorat de Kasserine avant fin du premier trimestre 2025.

-Publier les appels d’offres pour la réalisation des stations d’assainissement à Redeyef, Oum Larayes, Tejrouine, Souk Lahad, Dahmani-Al Ksour avant la fin du 1e semestre de l’année en cours.

-Réaffirmer la nécessité d’accélérer le parachèvement du programme d’extension et de rénovation des stations d’assainissement de Sidi Bou Ali, Sayada, Ouardanine, El Jem, Mahdia, Sidi Bouzid, Kasserine, Nefta, Grombalia, Menzel Bouzelfa, El Mahres, Nabeul et Gafsa.

-Construire 60 stations de pompage dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Bizerte, l’Ariana, Nabeul, Gabès, Sousse, Monastir, Mahdia et Tozeur.

-Parachever les travaux de construction du projet de deux stations d’assainissement de Takelsa et de Thibar avant la fin du 1e semestre de 2025. Ce projet devra permettre le raccordement de plus de 3100 foyers au réseau public d’assainissement.

-Accélérer l’achèvement du programme de réhabilitation énergétique et de construction d’unités de production d’énergie photovoltaïque dans les stations d’assainissement de Kairouan, de Monastir, Messaadine, de Tataouine, de Korba, du Kef et d’el Fahs.

-Ordonner le parachèvement des différentes composantes de la station d’assainissement des eaux usées de Tunis Ouest, “Al-Attar” de manière à permettre aux unités de séchage mécanique d’entrer en activité au plus tard au 1e trimestre 2025.

-Prendre des mesures pratiques au sujet des eaux et des matières polluées qui s’infiltrent vers les environs des usines et des laveries du Groupe Chimique Tunisien (GCT) et de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG).

S’exprimant lors de cette réunion, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri a souligné l’importance que revêt le dossier environnemental en tant que secteur vital dans la politique générale de l’Etat et dans la préservation et de la santé des citoyens, priorité des priorités pour le pays.

Cet intérêt particulier porté pour la question environnementale, a-t-il ajouté, trouve sa parfaite illustration dans la mise en place d’un système complet pour le traitement et la valorisation des déchets, notamment dans le domaine de la production énergétique et dans la création d’une nouvelle dynamique pour le développement et l’investissement et la création de postes d’emploi dans les zones prioritaires.

Maddouri a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts en vue d’aplanir les problèmes d’ordre technique, foncier et financier qui font obstacle à la réalisation des projets d’assainissement, appelant à ce titre à œuvrer à améliorer les programmes de dépollution et de gestion des déchets, à développer les méthodes et les techniques actuelles de traitement, et procéder à la refonte du cadre législatif afférent au traitement et à la valorisation des déchets.

Il a recommandé à ce titre de faire appel aux technologies modernes d’économie d’énergie, rappelant l’impératif qu’il y a à mettre en œuvre les procédures et mesures découlant de la réunion du conseil ministériel restreint tenue le 6 janvier 2025 consacrée au dossier de la gouvernance et de l’efficacité du secteur de la propreté et la protection de l’environnement.