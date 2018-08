Les services de la Direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Béja ont récupéré, lundi 6 août, deux lotissements agricoles dans la région appartenant à l’Etat, d’une superficie totale de 569 hectares.

Dans un communiqué, le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières précise que le premier bien foncier consiste en un lotissement relevant d’une Société de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA) d’une superficie de 559 hectares, alors que le deuxième est un lot technicien d’une superficie de 10 hectares.

Ces biens fonciers récupérés dans le cadre d’une décision de déchéance de droit, ont été confiés à la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Béja, en attendant leur réhabilitation et exploitation dans les plus brefs délais, précise la même source.

La récupération de ces biens domaniaux s’inscrit dans le cadre de l’approche adoptée par le ministère pour la restitution des terres exploitées illégalement, ce qui a permis jusqu’à ce jour de récupérer près de 28 mille hectares de terres domaniales squattées.