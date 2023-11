Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Kasserine ont récupéré, vendredi, deux carrières domaniales de marbre couvrant une superficie totale de 08 hectares, situées dans les délégations de Thala et Foussana du gouvernorat de Kasserine.

Les deux carrières en question ont été récupérées en application d’une décision de retrait d’exploitation de la part du ministère de l’équipement et de l’Habitat et de la décision de résiliation du contrat prise par le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières suite aux désengagements contractuels des exploitants de ces biens domaniaux.

L’opération de restitution a été menée en présence des autorités régionales et sécuritaires. Les carrières récupérées ont été prises en charge par les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Kasserine dans l’attente de leur réhabilitation dans les plus brefs délais conformément à la réglementation en vigueur en parfaite collaboration avec la direction générale de la gestion et des ventes relevant du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières.