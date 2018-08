La création d’un “Conseil national destourien” a été annoncée, samedi 4 août, à Ksar Hellal (gouvernorat de Monastir), à la clôture des travaux du “Forum national sur le renouveau du projet de réforme destourien bourguibien”.

Ce forum se tient à l’initiative de la coordination des associations qui s’intéressent à la pensée bourguibienne et au legs destourien.

Le Conseil national destourien sera un “espace de rassemblement pour tous les destouriens afin d’approfondir le dialogue sur les mécanismes de l’action politique destourienne au cours de la prochaine étape”, notamment à l’approche des prochaines échéances électorales, selon les organisateurs.

Il sera composé du comité d’organisation du Forum, de représentants des régions et des compétences ayant participé aux travaux du Forum. Il est également ouvert à tous ceux qui désirent y adhérer, précisent les organisateurs.

Pour Jamel Ayachi, activiste politique et associatif et membre du Forum, le Conseil national destourien œuvrera à réunir la famille destourienne au service de l’intérêt de la Tunisie. Il s’agit aussi “de décider de la forme de participation aux élections de 2019”, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration intitulée la “Déclaration de Ksar Hellal”, les participants aux travaux du Forum appellent à “la nécessité de réviser la Constitution qui a échoué à réaliser la stabilité politique”, soulignant leur attachement aux multiples acquis réalisés durant les dernières décennies “grâce au rôle avant-gardiste de l’école destourienne”.

Ils ont, aussi, déclaré leur engagement en faveur de “la Légitimité et de l’Etat de droit et des institutions”, relevant que l’”école destourienne, avec les forces nationales, est la plus apte à trouver les solutions adaptées”.