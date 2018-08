Un plan directeur de dessalement des eaux saumâtres sera élaboré afin de développer le secteur agricole, en plus de la création d’une unité pilote de dessalement des eaux saumâtres moyennant l’utilisation des énergies renouvelables. C’est l’annonce faite par le secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdallah Rabhi.

Le diagnostic réalisé par un groupe de travail composé des différents intervenants dans les domaines de l’agriculture, de la recherche scientifique et de l’eau a révélé que la Tunisie dispose de 650 millions de mètres cubes d’eaux saumâtres souterraines/an avec un taux de salinité variant entre 5 et 15 g, soit l’équivalent de trois ou quatre barrages, a expliqué Rabhi, dans une déclaration aux médias, en marge d’un atelier sur le dessalement des eaux saumâtres, tenu mercredi 1er août.

Il a ajouté que l’augmentation continue du niveau de la mer à cause du changement climatique impactera la salinité des nappes phréatiques des zones côtières dont Mahdia, Ksour Essef, Gabès-nord et Gabès-sud, d’où l’importance de la valorisation de l’exploitation de ces ressources en eaux saumâtres.

Après trois années de sécheresse, il n’y a que deux solutions, à savoir la rationalisation de l’eau -qui représente un choix difficile en termes d’impact sur le consommateur-, ou l’identification d’autres ressources en eau. Il a ajouté que la Tunisie compte développer une nouvelle industrie de dessalement des eaux.

Selon Rabhi, le département de l’Agriculture dispose également d’une stratégie visant l’exploitation des eaux usées traitées et l’amélioration de leur qualité pour leur utilisation dans le secteur agricole.

Il a rappelé que le secteur agricole, qui accapare 85% des ressources en eau, représente plus de 8% du PIB du pays, 8% des investissements et 10% du total des exportations.

Mahmoud Elyes Hamza, président de l’Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricole (IRESA), a souligné que la rareté de l’eau et la diminution des périmètres irrigués agricoles auront un impact sur la production agricole et l’autosuffisance alimentaire.

Il a affirmé que l’objectif du diagnostic engagé est de favoriser des ressources alternatives en eau (eaux saumâtres, eaux de mer et eaux usées traitées), tout en assurant l’économie de l’énergie.

Il a mis en exergue, dans ce cadre, l’importance de la recherche scientifique dans le développement agricole et l’amélioration de la qualité des terres et de la productivité.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de la Recherche scientifique, Khalil Amiri, a mis l’accent sur l’importance de l’investissement dans les compétences et les technologies existantes pour résoudre les problèmes de l’eau.

Outre le potentiel en eaux saumâtres dont la salinité représente le tiers de celle de l’eau de mer et le potentiel en énergies renouvelables (éolienne, solaire…), le pays possède des compétences humaines (en Tunisie et à l’étranger) qui sont à même de contribuer au développement des technologies afin de développer le domaine agricole et l’irrigation.

L’élaboration d’un plan directeur pour le dessalement des eaux saumâtres permettra d’exploiter les énergies renouvelables et les ressources en ces eaux dans l’irrigation, vu que la Tunisie et les pays du Maghreb sont les principales zones menacées par le changement climatique et la sécheresse.

Il a rappelé que le domaine de l’eau est prioritaire dans la croissance de plusieurs secteurs en termes de production et procédés à savoir le tourisme, l’agriculture, les services et l’industrie…

A noter que la SONEDE (Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux) dessale actuellement près de 200.000 m3/j dont 47% pour la production de l’eau potable et 33% pour des utilisations industrielles, selon le diagnostic présenté.

Pour ce qui est de l’utilisation de l’eau dessalée dans le domaine agricole, elle est récente et a démarré dans le secteur privé, représentant 1,5% du secteur du dessalement.