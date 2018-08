Le délai de dépôt des demandes pour la réalisation des projets éoliens de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, initialement prévu pour le 15 août 2018, a été prorogé jusqu’au 18 octobre 2018. C’est ce qu’annonce le ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, dans un communiqué rendu public mardi 31 juillet.

A rappeler que la Tunisie projette, à travers cet appel à projets, de produire un volume global estimé à 120 Mégawatts (MW) d’électricité, en raison d’une capacité de production de 5 à 30 MW par chaque projet.

Le département de tutelle a lancé cet appel à projets depuis le 11 mai 2017 mais a revu la capacité de production totale le 30 mai 2018.

La Tunisie œuvre à développer les énergies alternatives et propres en encourageant les projets de transformation de l’énergie solaire et de la production de l’électricité à partir des stations éoliennes, sachant que les plus grandes stations opérant dans l’exploitation de l’énergie éolienne sont installées à Sidi Daoued à El Haouaria.