L’investissement déclaré dans les zones de développement régional a augmenté de 23,7% durant le premier semestre de l’année 2018 pour atteindre 1,064 milliard de dinars contre 860,2 MDT durant les six premiers mois 2017.

La part de ces zones dans l’ensemble des gouvernorats est passée de 43,1% à 54,2% au cours des six premiers mois 2018, selon le bulletin de conjoncture (juin 2018) de l’Agence de promotion de l’investissement et de l’innovation (APII).

Cette hausse est expliquée essentiellement par la forte augmentation des investissements déclarés dans le gouvernorat de Sidi Bouzid qui s’est élevée à 223,8% (155,2 MDT contre 47,9 MDT), essentiellement suite à la déclaration de la création d’une unité de production de produits réfractaires ou à forte résistance à la chaleur pour un montant de 82,1 MDT et à la déclaration de l’extension d’une unité d’exploitation de laiteries et de fabrication de fromage pour un montant de 55 MDT.

Il en est de même pour le gouvernorat de Gafsa dont les investissements ont atteint 52 MDT contre 29,2 MDT durant les six premiers mois 2017, à la faveur de la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication de faisceaux automobiles pour 14 MDT et d’une unité de fabrication de plâtre pour un montant de 6,5 MDT.

Ont aussi augmenté les investissements déclarés dans le gouvernorat de Zaghouan qui sont passés de 117,2 MDT à 204,9 MDT durant les six premiers mois 2018, soit une hausse de 74,8%, grâce à la déclaration d’une unité de fabrication d’emballage en carton pour un montant de 40,5 MDT, et à l’intention d’extension d’une unité de fabrication de faisceaux de câbles et de composants pour automobiles moyennant une enveloppe de 8,8 MDT.

De même, les investissements déclarés dans le gouvernorat de Sfax se sont établis à 129,6 MDT au cours des six premiers mois 2018 contre 47,3 MDT au cours de la même période de 2017, enregistrant ainsi une croissance de 174,1%, suite à la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication d’emballages en carton ondulé pour un montant de 15 MDT et celle de l’extension d’une unité de fabrication de papier pour impression pour un montant de 10 MDT.

En outre, les investissements déclarés dans le gouvernorat de Jendouba ont enregistré une hausse de 32,4% au cours de cette période (52,6 MDT contre 39,7 MDT), après la déclaration de la création d’une unité de fabrication d’ouvrages préfabriqués en béton pour un montant de 14,7 MDT, et la déclaration de la création d’une unité de fabrication de béton aggloméré pour un montant de 13,8 MDT.

Le gouvernorat de Médenine a également connu une hausse des investissements, lesquels ont atteint 63,1 MDT contre 17,8 MDT durant les six premiers mois 2017 (+253,4%), en raison de la déclaration aux cours des six premiers mois 2018 de la création d’une unité de fabrication d’ouvrages en ciment pour un montant de 6 MDT.