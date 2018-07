Dans un communiqué rendu public, vendredi 27 juillet 2018, le ministère des Affaires sociales se dit déterminé à lutter contre toute personne enfreignant la loi et employant des jeunes mineurs.

La publication de ce communiqué fait suite à l’attaque perpétrée, jeudi 26 juillet, par un commerçant à Sakiet Ezzit à Sfax, contre le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, qui est intervenu pour empêcher un commerçant de violenter son employé, un jeune mineur, et lui rappeler que selon la loi il est interdit d’employer des enfants…

L’auteur de l’agression contre le ministre des Affaires sociales a été arrêté par les forces sécuritaires et le juge des enfants a été convoqué pour constater l’acte de violence, ajoute la même source.

Selon les statistiques du ministère des Affaires sociales et de l’Organisation internationale du travail (OIT), Plus de 215.000 enfants âgés entre 5 et 17, soit 9,5%, sont victimes d’exploitation économique.

Conformément au Code du travail, les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par ce code, sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce code.