L’Observatoire national de la migration (ONM) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) organisent, les 23 et 24 juillet 2018 à Tunis, une rencontre sur la collecte, la gestion et le partage des données statistiques relatives aux migrations mixtes.

Cette rencontre vise à faire avancer le débat sur les meilleures façons de collecter, de traiter et d’exploiter le potentiel des données relatives aux flux migratoires pour analyser le phénomène et fournir aux décideurs un accès facile à des données fiables et mises à jour nécessaires à l’élaboration de politiques mondiales, régionales et nationales qui répondent au mieux au contexte migratoire actuel, indique un communiqué publié lundi 23 juillet par l’OIM.

Organisée en cinq panels qui verront la participation de plus de vingt experts nationaux ainsi qu’une cinquantaine d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, cette rencontre représente une opportunité de partage d’expériences, d’échange de regards sur les pratiques courantes dans la sphère de la data liée à la migration et son impact sur la mise en place de politiques migratoires réalistes et efficientes.

Dans son allocution d’ouverture le directeur de l’ONM, Ali BelHaj, a appelé à la nécessité d’améliorer davantage les capacités des parties prenantes à recueillir et à exploiter les données disponibles afin d’assurer l’intégration efficace des avantages de la migration dans les visions stratégiques du pays, même si, a-t-il dit, beaucoup d’efforts ont été réalisés en matière de migration en Tunisie.

“C’est grâce au respect du droit international et à la collecte, la gestion et la diffusion des données que nous pourrons contrer les mythes entourant la migration en fournissant les solides éléments factuels nécessaires pour que la communauté internationale puisse construire un avenir commun dans lequel les migrations sont sûres, ordonnées et régulières”, souligne pour sa part la représentante de l’OIM à Tunis, Paola Pace.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet de l’OIM “Soutien au gouvernement tunisien dans la gestion des migrations et l’assistance humanitaire pour répondre aux besoins des migrants vulnérables”, financé par l’Union européenne dans le cadre de son Programme régional de développement et de protection (RDPP) pour l’Afrique du Nord.

Ce programme a pour objectif principal d’établir des mécanismes de ressources et de réponse pour les migrants (Projet MRRM), à travers une approche intégrée visant à répondre aux besoins des migrants, et du Projet d’appui à l’ONM, financé par le Fonds de l’OIM pour le développement (IDF), et destiné à renforcer les capacités du personnel de l’Observatoire et à le soutenir dans la collecte, la coordination et la production des données statistiques sur les migrations.