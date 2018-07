170 milliards FCFA, soit environ 260 millions d’euros, c’est l’enveloppe que vient de dégager la Banque islamique de développement (BID) en faveur de la filière riz dans 10 pays africains, répartis en deux groupes de 5. Le premier compte la Sierra Leone, la Gambie, la Guinée, le Niger et le Sénégal ; alors que le second concernera la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan.

Sidy Mohamed Ould Taleb, directeur du hub régional de la BID, a déclaré que «le programme vise l’augmentation substantielle de la production, la productivité du riz et le développement d’entreprises nationales et régionales le long de la chaîne de valeur efficace avec une forte participation du secteur privé».

Les perspectives agricoles 2016-2025, publiées conjointement par l’OCDE et la FAO, l’Afrique subsaharienne produit moins de 3% du riz mondial. Dans le cadre de cette initiative, le Nigeria, le Mali, Madagascar, la Tanzanie et la Guinée devraient être les principaux porteurs de la croissance de la production du riz d’ici 2025.