Alors que de nouvelles opportunités se présentent à l’Afrique en matière d’électricité fiable, abordable et rentable aux consommateurs, l’entité Grid Solutions de GE Power publie un Livre blanc sur la «Numérisation de la transmission et de la distribution d’énergie en Afrique». Ce rapport explore les opportunités et les défis rencontrés en Afrique subsaharienne en cette période où se profile le nouvel avenir de l’énergie et de l’électrification.

Il s’intéresse également au rôle de la technologie intelligente dans la transformation des réseaux électriques, qui continuent de refléter les changements dans la façon de produire, distribuer, commercialiser, gérer et stocker l’énergie.

Rédigé conjointement par le service Marketing Stratégique de GE Power en Afrique subsaharienne et les analystes de Frost & Sullivan sur les recherches en Energie & Environnement, ce livre blanc expose plusieurs défis qui affectent l’accès à l’énergie et la stabilité de la distribution de l’énergie en Afrique.

Parmi ces défis, il y a la production d’énergie inadaptée, et plus particulièrement de faibles niveaux d’électrification principalement dus à une configuration défaillante, erronée, ou vieillissante de l’infrastructure de transmission et de distribution de l’énergie.

Avec la transformation numérique du secteur de l’énergie qui attire de plus en plus de parties prenantes à travers le monde, de nouvelles opportunités se présentent quant à la fourniture d’une électricité rentable, abordable et fiable aux consommateurs. D’après le livre blanc, les réseaux électriques intelligents peuvent fournir les moyens de relever les défis auxquels est confronté le secteur de l’énergie en Afrique subsaharienne, et donner à cette région la possibilité de développer ses capacités énergétiques, et par conséquent sa sécurité énergétique et la sécurité de l’approvisionnement.

La transformation numérique des réseaux électriques permet aux utilisateurs d’adopter une approche globale pour parvenir à la rentabilité, la flexibilité, la transparence et la durabilité à long terme de leurs réseaux.

La solution d’intégration de la technologie de communication des informations garantira une transmission de données bidirectionnelle en temps réel ou en différé qui permettra aux parties prenantes de gérer efficacement le réseau grâce à l’augmentation de la vitesse de transmission et du volume de données transmis. Les services publics seront alors en mesure de maximiser les réductions de coût, d’augmenter la fiabilité de l’électricité et d’accroître la satisfaction des consommateurs.

La solution de surveillance et de contrôle de zone étendue apportera de la visibilité dans les systèmes de distribution d’électricité afin de pouvoir observer les performances des composants des réseaux, ce qui permettra de réaliser de nombreuses économies et de bénéficier d’une maintenance préventive et d’auto-diagnostiques.

Les technologies intelligentes telles que les appareils électroniques intelligents (IED), l’infrastructure de mesure avancée et l’automatisation du réseau garantissent une transition en douceur vers les énergies renouvelables et une intégration naturelle des micro-réseaux si nécessaire, ainsi que la maintenance préventive dans les réseaux distribués pour réduire les temps d’arrêt de la distribution, et une gestion efficace du revenu.

«Les réseaux de transmission et de distribution sont considérés comme le maillon faible des systèmes de distribution de l’électricité en Afrique et représentent donc un domaine offrant une énorme opportunité d’amélioration», souligne Lazarus Angbazo, CEO de l’entité Grid Solutions de GE en Afrique subsaharienne. «Il va falloir aller au-delà de la maintenance et de la réparation d’une infrastructure vieillissante. Pour faire réellement progresser le secteur de l’énergie, il convient d’adopter une approche globale garantissant la durabilité, la fiabilité et la longévité de l’approvisionnement en énergie. En utilisant la technologie de l’Internet des objets (IdO), les réseaux intelligents de demain offriront des solutions universelles basées sur la convergence de la technologie opérationnelle (TO) et de la technologie de l’information (TI) et intégrant de nouveaux concepts tels que la production distribuée et le stockage de l’énergie», ajoute-t-il.

Les réseaux intelligents joueront un rôle essentiel dans la transition de la région vers un système d’énergie durable en permettant l’intégration en douceur de nouvelles sources d’énergie, l’interopérabilité de tous types d’équipement, la croissance de la production distribuée et son intégration éventuelle dans le réseau principal, et la gestion de la distribution du côté des demandeurs, ainsi que la flexibilité et la visibilité de l’ensemble du réseau. Le processus en six étapes de l’entité Grid Solutions de GE qui est mis en avant dans le livre blanc guidera les services publics tout au long de la numérisation de leur infrastructure énergétique.

