Le Groupe de la Banque africaine de développement a organisé, lundi l’après-midi, au Centre international de conférences de Kintélé à Brazzaville (République du Congo), une cérémonie à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique marquant le coup d’envoi officiel de ses Assemblées annuelles 2026.

Placée sous le thème ” Assurer la disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 “, en accord avec le thème retenu par l’Union africaine (UA) pour l’année 2026, cette célébration est organisée en partenariat avec le gouvernement du Congo et la Commission de l’UA.

Selon les organisateurs, l’objectif de cette journée est de mettre l’accent sur le patrimoine culturel et la richesse de l’Afrique, sa créativité contemporaine et son ancrage identitaire indéfectible.

Le Défilé du patrimoine culturel africain vise à offrir au personnel et aux participants l’occasion de présenter des tenues africaines traditionnelles et modernes représentant leurs pays.

Des chefs d’État et de gouvernement, des gouverneurs, des administrateurs, des membres de la direction et du personnel du Groupe de la Banque, du corps diplomatique accrédité au Congo, ont pris part à cet événement. L’évènement est aussi marqué par la présence de partenaires au développement, de représentants du secteur privé, de la jeunesse de la société civile congolaise, des médias et d’autres participants intéressés venus du monde entier.

Placée sous le thème ” Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l’Afrique dans un monde fragmenté”, cette édition sera marquée par la tenue de la 61e assemblée du Conseil des gouverneurs de la BAD et la 52e assemblée du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement, le guichet de financement concessionnel du Groupe de la Banque.

Les assemblées annuelles sont l’événement statutaire le plus important de l’institution. Cette année, plus de 3 000 participants sont attendus à Brazzaville, dont des dirigeants et des responsables politiques et économiques des 81 pays membres de l’institution, des responsables d’institutions financières et de développement, des groupes de réflexion, de la société civile, du secteur privé, des universitaires et des leaders d’opinion.

Durant les Assemblées annuelles de Brazzaville, le Groupe de la Banque africaine de développement procédera également, le 26 mai, au lancement officiel de l’édition 2026 du rapport “Perspectives économiques en Afrique” (PEA). Cette publication phare de l’institution africaine présente des projections macroéconomiques pour le continent ainsi que des analyses régionales et sectorielles destinées à éclairer les décideurs publics, investisseurs et partenaires du développement.