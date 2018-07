Une convention de coopération entre le CHU Hédi Chaker de Sfax et le Groupe hospitalier de la Rochette-Ré-Aunis (France) a été signée, jeudi, au siège du CHU Hédi Chaker en présence d’un bon nombre de cadres médicaux et paramédicaux de cette institution hospitalière ainsi que du Directeur régional de la santé à Sfax.

Les deux parties ont convenu, en vertu de cette convention, de relancer la coopération initiée en 2009 et 2011, de ” développer la connaissance mutuelle des organisations hospitalières et des systèmes de soins propres à chaque établissement et pays et de perfectionner les compétences de leurs professionnels “.

Il sera procédé, conformément à cet accord, à des échanges de personnels qui effectueront des stages et visites dans l’établissement partenaire de coopération. ” Ces échanges pourront concerner tout à la fois, les secteurs administratifs, médicaux, soignants et techniques. Ils concerneront les cadres de direction, les médecins, les internes les cadres de santé “, selon les termes de la convention.

Le Directeur général du CHU Hédi Chaker Dr Adel Rekik n’a pas manqué de mettre en valeur la signature de cette convention qui permettra, selon lui, de diversifier davantage les domaines de coopération et de formation en intégrant des thématiques nouvelles notamment en ce qui concerne la gouvernance et le leadership, le management stratégique ainsi que la gestion des soins et des services de santé.

Elle devrait, également, renforcer et améliorer la qualité des apprentissages selon des plans de formation précis et des objectifs bien définis. De son côté, le Directeur général du Groupe hospitalier de la Rochette-Ré-Aunis Alain Michel a souligné que son institution a manifesté son intérêt pour la relance de la coopération et les échanges avec le CHU Hédi Chaker et les autres institutions de santé de la région avec lesquelles son institution a conclu des accords de coopération à l’image de l’Institut des sciences infirmières de Sfax.

Dans ce même ordre d’idées, le Président de la Commission médicale au sein du même Groupe français, Thierry Godeau, a salué ” la motivation ” du cadre médical et paramédical du CHU Hédi Chaker et son intérêt pour cette coopération qui pourrait profiter à plusieurs branches dont la gouvernance, les aspects médico-administratifs, la prise en charge des patients dans nombre de spécialités, la formation… Notons que la Faculté de Médecine de Sfax et la Commission médicale du CHU Hédi Chaker et son Conseil figurent également parmi les signataires de la convention.