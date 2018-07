La société Euro-cycles a réalisé au premier semestre 2018, un chiffre d’affaires de 35 499 MD, soit une baisse de 23% par rapport à la même période de l’année précédente et de 9% par rapport aux prévisions de l’année courante, estimées à 39 330 MD.

Selon les dernières données statistiques publiées sur le site électronique de la Bourse de Tunis, les investissements au 30 juin 2018 ont été de l’ordre de 1, 282 million de dinars. Ces investissements correspondent essentiellement à la modernisation de la ligne de peinture et le four de décapage thermique et chimique nécessaires pour le lancement des vélos électriques selon les nouvelles normes ISO 4210 appliquées depuis janvier 2018.

Les engagements bancaires de la Société Euro-cycles se sont élevés à 21 MD au premier semestre de l’année courante, soit une augmentation de 1% par rapport à la même période de l’année précédente.