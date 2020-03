La société Eurocycles a décidé de tenir son Assemblée Générale Ordinaire, le Jeudi 28 Mai 2020 à 10 heures au siège social de la société sise à la Zone Industrielle Kalaa Kebira Sousse dont l’ordre du jour est le suivant :

– Lecture et approbation du rapport d’activité de l’exercice 2019,

– Lecture des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l’exercice 2019,

– Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés à la clôture de l’exercice 2019,

– Proposition de distribution des bénéfices de l’exercice 2019 à raison de 1,090 DT par action,

– Quitus aux membres du conseil d’Administration pour leur gestion de l’exercice 2019,

– Fixation des jetons de présence au titre de l’exercice 2019.

– Renouvellement du mandat des administrateurs M. MOURAD GHAZI et ABDELAZIZ BEN YOUSSEF pour les exercices 2020-2021 et 2022 et jusqu’à l’issue de l’assemblée générale tenue en 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Au vu de la situation sanitaire mondiale, le conseil d’Administration a confirmé et appuyé la bonne stratégie d’approvisionnement prise par l’entreprise pour faire face aux conséquences du COVID-19 tant sur le plan des achats que sur le plan productif et livraison aux clients.

A ce sujet, le conseil d’administration confirme que tous les engagements clients seront respectés.