Dar Zaghouan a abrité hier mercredi la réunion du comité de pilotage du projet de jumelage entre le ministère tunisien des affaires culturelles et le ministère de la culture français. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’accompagnement visant à renforcer la décentralisation culturelle en Tunisie.

Dans une déclaration à l’agence tap Bilel Aboud représentant du ministère tunisien des affaires culturelles a fait savoir que le comité de pilotage a, lors de cette réunion, présenté les résultats du projet entamé en 2017 à la lumière des visites sur terrain dans plusieurs institutions et sites culturels dans le gouvernorat de Zaghouan choisi parmi trois gouvernorats tunisiens pilotes pour finaliser ce projet. Les grands axes de ce projet portent notamment sur l’exploitation du patrimoine culturel de la région et sa valorisation, l’encadrement de la société civile et l’appui à la mise en place des projets culturels et des méthodes de leur gestion.

Selon Xavier North, chef de la délégation française, ce projet de jumelage est un programme européen dont l’objectif est de renforcer les capacités des structures institutionnelles du ministère tunisien des affaires culturelles en vue de le soutenir dans sa stratégie de décentralisation culturelle en Tunisie à travers la mise en place de législations et de stratégies adaptées aux objectifs du projet pour lui garantir les meilleures chances de succès.