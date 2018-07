L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) indique dans un communiqué, publié mercredi 18 juillet à Tunis, que les moutons de sacrifice sont disponibles sur le marché local avec des quantités qui dépassent les besoins des consommateurs.

L’organisation agricole précise que le prix des bêtes de sacrifice (plus de 40 kg) a été fixé à 11 dinars le kg et ceux dont le poids est inférieur à 40 kg est de 11,500 dinars/kg.

L’UTAP explique que ces prix sont fixés en dépit des dégâts subis par les éleveurs du cheptel, à cause d’une augmentation du coût de plus de 20% par rapport à l’année écoulée. Cette hausse du coût provient de l’augmentation excessive des prix des fourrages composés (six augmentations successives au cours du 1er semestre de l’année).

Elle appelle les présidents des conseils municipaux à consacrer des espaces de vente des moutons, sécurisés, équipés de balances de pesage et fournissant un contrôle vétérinaire.

L’UTAP recommande également d’intensifier les patrouilles de sécurité au niveau des routes pour assurer et faciliter l’approvisionnement des grandes villes en bêtes de sacrifice.