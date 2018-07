Le chef du gouvernement, Youssef Chahed a reçu, mardi 17 juillet, à la Kasbah, une délégation du gouvernement belge composée des ministres de l’Intérieur, Jan Jambon et de la Défense, Steven Vandeput, ainsi que le secrétaire d’Etat en charge de la Migration, Theo Francken.

Cité dans un communiqué de la présidence du Gouvernement, le ministre de la Justice et ministre de l’Intérieur par intérim, Ghazi Jeribi, a déclaré que la rencontre s’inscrit dans le cadre de la coordination entre la Tunisie et la Belgique dans les domaines de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et la corruption, le trafic d’armes, la traite des êtres humains et les crimes cybernétiques.

La réunion vise également à intensifier les efforts entre les structures spécialisées en Tunisie et en Belgique pour l’échange de renseignements, le renforcement des capacités humaines et logistiques et l’acquisition d’équipements modernes de lutte contre le terrorisme.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de la Justice et ministre de l’Intérieur par intérim Ghazi Jérbi et du ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi.