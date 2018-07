La coopération tuniso-belge dans le domaine militaire, la lutte contre le terrorisme et le traitement de la question de la migration irrégulière, ce sont les sujets de la rencontre, organisée mardi 17 juillet à Tunis, entre les ministres tunisien et belge de la Défense, respectivement Abdelkrim Zbidi et Steven Vandeput.

Vandeput a indiqué à cette occasion que la Tunisie est un partenaire privilégié de la Belgique, faisant part de la disposition de son pays à consolider davantage la coopération militaire structurée entre les deux pays dans le cadre de la Commission militaire mixte belge à la lumière des besoins de l’institution militaire tunisienne.

Cité dans un communiqué du département de la Défense, Steven Vandeput a relevé au sujet de la question de la migration irrégulière que les solutions à caractère humanitaire demeurent le meilleur choix, saluant les efforts de la Tunisie dans le traitement de ce phénomène.

De son côté, Abdelkrim Zbidi s’est félicité de l’excellente coopération dans le domaine de la formation entre l’Académie militaire et l’Ecole Royale Militaire de Belgique à travers notamment l’échange de visites et la formation d’élèves officiers tunisiens.

Il a également passé en revue les étapes franchies par la Tunisie sur la voie de la protection de ses frontières sud-est et à l’ouest du pays à travers l’installation d’un système de surveillance électronique fixe et mobile, la poursuite de l’acquisition des équipements adaptés aux menaces non conventionnelles et le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées dans la lutte contre le terrorisme.

La lutte contre le terrorisme commande une coopération internationale contre cet ennemi commun, a-t-il ajouté.

Au sujet de la migration irrégulière, Abdelkrim Zbidi a souligné que le traitement sécuritaire de ce phénomène est insuffisant et requiert une approche globale nécessitant une coopération entre les pays des rives nord et sud.

La Tunisie accorde un intérêt particulier au développement durable dans les régions sahariennes pour fixer les habitants dans leurs régions et compte sur la coopération avec les pays amis dans ce domaine.