Le Système des Nations unies a félicité, vendredi 13 juillet, la Tunisie pour la publication du rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (COLIBE), “une initiative qui s’inscrit dans ses efforts remarquables pour réviser la législation afin d’assurer sa conformité avec la Constitution et les obligations internationales du pays en matière de droits de l’homme”.

Dans un communiqué, l’organisation a appelé les Tunisiennes et les Tunisiens à s’engager dans une discussion informée et sereine sur les recommandations du rapport, dénonçant la campagne de dénigrement et d’incitation à la haine et à la violence contre les membres de la COLIBE.

Elle s’est dite “engagée” à appuyer la tenue d’un débat public ouvert et constructif respectant la liberté d’opinion et d’expression de tous.

Le rapport de la COLIBE ouvre un débat national sur des questions fondamentales pour les droits et les libertés de la personne, notamment le droit à la dignité humaine et l’intégrité physique, le principe de la non-discrimination, l’égalité entre homme et femme, la protection des droits de l’enfant, la liberté de pensée, de croyance, de conviction et de conscience, la liberté d’opinion et d’expression et la protection de la vie privée, souligne la même source.