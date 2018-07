La société MPBS informe ses actionnaires et le public de l’introduction réussie de la technologie « panneau synchronisé », connue sous l’appellation internationale Embossed In Register EIR et considérée comme une technologie avancée dans l’industrie des panneaux dérivés du bois.

La technologie EIR consiste à conférer au panneau mélaminé une structure de surface conforme et synchronisée avec les détails du décor perceptible au visuel et au toucher.

Cette consécration vient couronner le travail inventif et laborieux pendant deux ans de l’équipe de MPBS en coopération avec trois partenaires allemands de renommée internationale leader dans les domaines des presses mélaminés, des tôles de finition, et du papier mélaminé.

Le 27 juin 2018, date de production du premier panneau synchronisé, marquera à jamais un tournant décisif dans l’Avenir de MPBS.

A travers cette avancée innovative, en tant que premier industriel en Afrique à introduire et à maitriser la technologie des panneaux synchronisés, MPBS confirme son Leadership et son positionnement dans le domaine aussi bien sur le marché local, que sur la scène internationale.